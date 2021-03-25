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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.52 مليون حالة

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.52 مليون حالة إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.52 مليون حالة
الوفيات تخطت حاجز 2.8 مليون.. وأمريكا الأكثر تضرراً

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.52 مليون حالة

كشف إحصاء أصدرته "رويترز"، اليوم الخميس، أن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت 124.52 مليون حالة، فيما قفزت الوفيات إلى أكثر من 2.865.437 ضحية.

واعتمد الإحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يخص عدد الإصابات، تصدرت الولايات المتحدة القائمة، وتلتها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وأخيراً ألمانيا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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