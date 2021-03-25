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شاهد.. تفعيل شراكة "تقني القصيم" والقطاع الخاص لتوظيف خريجيها

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زيارة من شركة رائدة لتفقد منشآت التدريب.. و"المذن" يوضح ما اتفق عليه

شاهد.. تفعيل شراكة

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص والأهلي؛ حيث قام صباح اليوم وفد رفيع المستوى من مسؤولي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال المقاولات وإنشاء الطرق والجسور بزيارة المنشآت التدريبية في منطقة القصيم، وكان في استقبالهم مدير عام تقني القصيم ونائبه ومدير التنسيق الوظيفي بالمنطقة.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لزيارة "تقني القصيم" للشركة وعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بحضور العضو المنتدب للشركة؛ حيث جاء من ضمن ما اتفق عليه زيارة مسؤولي الشركة للاطلاع على الأقسام والتخصصات في المنطقة لعقد شراكة في مجال استقطاب أبنائنا خريجي المنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة ضمن طاقم الشركة.

كما تم الاتفاق أيضاً، على زيارة معامل وورش المنشآت والاستماع لشرح وافٍ عن مخرجاتها من المختصين بناءً على التخصصات المختارة من الشركة؛ حيث تم تحديد كل من الكلية التقنية في بريدة وعنيزة والمعهد الصناعي الثانوي في عنيزة والرس ومعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد في رياض الخبراء.

شاهد.. تفعيل شراكة

شاهد.. تفعيل شراكة

شاهد.. تفعيل شراكة

شاهد.. تفعيل شراكة

شاهد.. تفعيل شراكة

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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