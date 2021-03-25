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بعد هجومي "صالونات التدليك" و"بولدر".. أوامر متوقعة لـ"بايدن" بحظر الأسلحة

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بعد هجومي "صالونات التدليك" و"بولدر".. أوامر متوقعة لـ"بايدن" بحظر الأسلحة بعد هجومي "صالونات التدليك" و"بولدر".. أوامر متوقعة لـ"بايدن" بحظر الأسلحة
18 قتيلاً ومشاورات مع الأعضاء في مجلس الشيوخ حول إصدار ثلاثة إجراءات

بعد هجومي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن البيت الأبيض يسعى إلى إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بتقنين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد حادثي إطلاق نار خلال أسبوع واحد، قُتل فيهما 18 شخصاً.

وغداة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس، لإصدار قانون لحظر الأسلحة الهجومية، وكذلك تشديد إجراءات فحص الخلفيات، تدرس الإدارة إصدار أوامر رئاسية من دون الحاجة إلى الحصول على تشريع من الكونغرس، بالنظر إلى معارضة الأعضاء الجمهوريين لهذا الأمر.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن البيت الأبيض ينوي إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وسوف سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة "كوسيلة لمواصلة الضغط بشأن هذه القضية"، مشيرة إلى مشاورات يقوم بها مسؤولو الإدارة مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول إصدار ثلاثة إجراءات تنفيذية.

وكان "بايدن" قد وعد خلال حملته الانتخابية بإصدار تشريع حازم للتحقق من الخلفيات، وحظر جميع مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وحظر تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية.

ولقي 10 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار داخل متجر في بولدر بولاية كولورادو، وقد استخدم المهاجم بندقية طويلة في هجومه وغير المعروف حتى الآن أسبابه ودوافعه.

ووقع الهجوم في أعقاب اعتداء آخر في صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، حيث أطلق مسلح النار وقتل ثمانية أشخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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