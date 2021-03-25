"الصحة العالمية" تحدد 3 طرق للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

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أحدها يمكن أن يقي من 12 نوعًا من السرطان كسرطان الأمعاء والثدي

أشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، إلى وجود 3 طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وبحسب ما نشره موقع "إكسبريس" البريطاني؛ فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد على الحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوعًا من السرطان كسرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم.

أما الطريقة الثانية؛ وفق "سبوتنيك عربي"، فتعتمد على النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى الالتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الاعتماد على استهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية.