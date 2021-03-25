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كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
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جينفير لوبيز الغلابة تنفعل على الجمهور.. وهنادي وأحمد فى أزمة بسبب هانى مهنى

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