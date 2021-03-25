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كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست"
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل تكشف عجـز أي حـزب عن حسم أغلبية مقاعد الكنيست
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 25 مارس 2021 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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