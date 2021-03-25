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كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:33 صباحاً
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست"
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة
-
الاثنين 29 مارس 2021 01:00 صباحاً
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DMC
فيلم طابا - تعرف على دور اللواء "محسن حمدي" الهام جدا في استعادة طابا كاملة
DMC
DMC
الخميس 25 مارس 2021 09:00 صباحاً
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