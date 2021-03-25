"الأرصاد" ينبِّه الشرقية وحائل: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن للمنطقة الشرقية وحائل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة حائل استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.