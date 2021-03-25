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"دوائي" تطلق مشروع التنبيه لرفع مأمونية العلاج

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"دوائي" تطلق مشروع التنبيه لرفع مأمونية العلاج "دوائي" تطلق مشروع التنبيه لرفع مأمونية العلاج
لزيادة مستوى الوعي والتثقيف الدوائي لدى المجتمع

تطلق الجمعية للتثقيف الدوائي "جمعية دوائي" مشروع "تنبيه دوائي" الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الدوائي لدى المجتمع، عن طريق توفير المعلومات الدوائية والتثقيفية التي تلائم احتياجات المجتمع.

وتهدف "دوائي" من خلال مشروع تنبيه دوائي إلى بث عدد متواصل من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي، ولتحقيق مأمونية وجودة وفاعلية الدواء، كذلك توفير المعلومات المهمة، مثل: الاستخدام الأمثل للدواء، طرق التخزين الصحيحة للأدوية، الآثار الجانبية والشائعات حول فاعلية الدواء.

وأوضحت "دوائي" أن المشروع يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به ضمن مشاريعها التنموية الوطنية؛ إذ تم اختيار المعلومات التي يستند إليها المشروع بناء على نتائج الاستبيان لحاجة المجتمع السعودي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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