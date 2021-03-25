الأخضر يواجه شقيقه الكويتي وديًا .. لمن ستكون الغلبة في لقائهم الـ41؟

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استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة

يعاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نشاطه الكروي بمواجهة نظيره الكويتي في لقاء خليجي خالص اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض في إطار تحضيرات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر.

وتعود آخر مباراة خاضها المنتخب السعودي إلى 17 نوفمبر من العام الماضي حينما التقى نظيره الجامايكي وديًا في مباراتين حيث انتصر في الأولى 3- صفر وخسر الثانية 1-2.

وتعد هذه المواجهة اختبارًا قويًا للأخضر الذي سيواجه منتخب فلسطين يوم 30 مارس المقبل في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

واختتم لاعبو الأخضر مساء أمس تحضيراتهم للقاء وسط احترازات صحية صارمة.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي بالتزامن مع أيام الفيفا الدولية والتي تمتد حتى 30 مارس الجاري وهو موعد مواجهة الأخضر مع نظيره منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية .

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الآسيوية الرابعة والتي يتصدرها منتخب أوزبكستان برصيد 9 نقاط فيما يحل الأخضر ثانيًا في الترتيب برصيد 8 نقاط فيما تأتي سنغافورة ثالثًا بـ7 نقاط واليمن رابعًا بـ5 نقاط ويتذيل منتخب فلسطين المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

مواجهات المنتخبين تاريخيًا

تاريخيًا تواجه المنتخبان بحسب إحصائيات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي في 40 مباراة ودية ورسمية دولية طوال تاريخهما الممتد لخمسين عامًا إذا تعود أول مباراة جمعت بينهما إلى عام 1970 وبالتحديد إلى 28 مارس حين التقيا في النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج على أرض البحرين وحينها انتهت بفوز الكويت (3-1)، وللمصادفة فإن آخر لقاء جمع المنتخبين كان أيضًا في كأس الخليج الأخيرة عام 2019 وخسرها المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها.

وقد تقاسم المنتخبان عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة بـ14 انتصارًا لكل منهما فيما تعادلا في 12 مباراة واللافت أيضًا تعادلهما في عدد الأهداف إذ سجل الأخضر 44 هدفًا مقابل ذات عدد الأهداف للمنتخب الكويتي.