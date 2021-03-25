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"المعلمي" يناقش مع مندوب الصين بالأمم المتحدة أبرز ما جاء في المبادرة

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"المعلمي" يناقش مع مندوب الصين بالأمم المتحدة أبرز ما جاء في المبادرة السعودية "المعلمي" يناقش مع مندوب الصين بالأمم المتحدة أبرز ما جاء في المبادرة
أكد للمندوب الروسي حرص المملكة على رفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين الأشقاء

التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس افتراضياً، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن وأبرز ما جاء في المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وإسنادها ونقلها إلى خانة التنفيذ.

وأكد السفير المعلمي أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لحرص المملكة الجاد والعملي على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.


وشدد على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

والتقى "المعلمي" أمس افتراضياً، بالمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها.

وأفاد السفير المعلمي، أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وشدد على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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