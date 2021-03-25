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العارضة.. شيخ قبيلة ينسق مع المستشفى ويجمع المواطنين بمنزله لأخذ لقاح "كورونا"

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في مبادرة للتشجيع على أخذه حمايةً للمجتمع:

العارضة.. شيخ قبيلة ينسق مع المستشفى ويجمع المواطنين بمنزله لأخذ لقاح

تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة، قام شيخ قبيلة آل عقيل الشرفاء بـ"جازان"، علي محمد العقيلي، بمبادرة تعد الأولى من نوعها للتشجيع على أخذ لقاح ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مستشفى العارضة العام للحضور إلى منزله وجمع أبناء قبيلته ومن يرغب من المواطنين بالحصول على اللقاح، في خطوة لاقت إشادة كبيرة من الجميع.

وتفصيلاً، نسق "العقيلي" مع إدارة مستشفى العارضة العام، وحدّد موعدًا لأبناء القبيلة والمواطنين بمنزله ليكون بمثابة تسهيل أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد- ١٩"، ودعا كل أفراد المجتمع للمبادرة بأخذ اللقاح حماية لهم ولمجتمعهم من هذا الفيروس.

ورفع الشيخ "العقيلي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة جازان ونائبه ومقام وزارة الصحة، ممثلة في إدارة صحة جازان، ومستشفى العارضة العام، على ما تبذله حكومتنا الرشيدة في سبيل سلامة المجتمع السعودي والحرص على صحتهم.

وقال: "نسأل الله للجميع الصحة والسلامة، وأن يكشف الغمة عن الأمة، ويرفع كل بلاء، ويجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمونه لهذا الشعب".

يُشار إلى أن مستشفى العارضة العام كان دشن مركز تطعيم لقاحات كورونا، وأوضح مدير المستشفى الاختصاصي عادل بن أحمد حريصي، أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي، ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

فيما تقوم فرق ميدانية من وزارة الصحة بزيارة الجهات الحكومية بالمحافظة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

العارضة.. شيخ قبيلة ينسق مع المستشفى ويجمع المواطنين بمنزله لأخذ لقاح

العارضة.. شيخ قبيلة ينسق مع المستشفى ويجمع المواطنين بمنزله لأخذ لقاح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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