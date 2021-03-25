"الداخلية" و"سدايا" تُطلقان مشروع الهوية الرقمية عبر تطبيق "توكلنا"

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تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق "توكلنا". وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)؛ لتمكِّن من الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية ضمن تعاون مشترك، يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030؛ بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد)، وتعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، ومن مكان واحد.

وقدمت وزارة الداخلية شكرها الجزيل للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما بذلته وتبذله من جهود حثيثة في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.