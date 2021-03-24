"وقف القدرة" توقع اتفاقية لتدريب وتطوير نزيلات دور الإيواء بالرياض

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ضمن مبادرة "الموارد البشرية" لتفعيل الشراكة مع القطاع غير الربحي

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة وقف القدوة للتعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتطوير الفئات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة والكادر العامل معهم.

وفي التفاصيل.. وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ومديرة مؤسسة القدوة نورة عبد الحافظ يتم تطوير مهارات نزيلات دور الرعاية وتعزيز الوعي لديهن من خلال إقامة دورات تدريبية وورش تعليمية وفق معايير ذات جودة مستدامة لتعزيز قيم العمل وتحسين الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات الوزارة.

يشار إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يسعى من خلال هذه المذكرة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع غير الربحي في ابتكار الحلول وتنمية المجتمع كأحد الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني والتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الخيرية.

