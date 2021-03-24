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سقوط أمطار متوسطة على محافظة دمياط

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سقوط أمطار متوسطة على محافظة دمياط سقوط أمطار متوسطة على محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار متوسطة، على معظم مدن وقرى المحافظة، عصر اليوم الأربعاء، مصحوبة بصقيع وبرودة ورياح شديدة في الجو، أثرت بشكل ملحوظ على الحركة المرورية في شوارع دمياط، خاصة في الشوارع والميادين الرئيسية.

وأعلن الريس حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في عزبة البرج. عن تأثر بوغاز عزبة البرج بسقوط الأمطار والبرودة، بسبب "نوة العوة وبرد العجوزة" التي ستستمر لعدة أيام، وتم اغلاق بوغاز عزبة البرج، أمام مراكب الصيد بسبب هطول الأمطار.


بينما أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن إستمرار الميناء في إستقبال ومغادرة السفن، مع استمرار معدلات العمل، والتي لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية حتى الآن داخل أو خارج الميناء،

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى متواصلة ومستعدة، لأى موجة من سوء الأحوال الجوية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد للقصوى، بهدف متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

https://drive.google.com/file/d/1y1tsrxpgXRb98fFiMIPn7L9eD3TL8NDi/view?usp=sharing

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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