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صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة "المركز السعودي للتحكيم التجاري"

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صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة "المركز السعودي للتحكيم التجاري" صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة "المركز السعودي للتحكيم التجاري"
في دورته الثالثة

صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الثالثة.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كفاءات وطنية ودولية رائدة في التحكيم المؤسسي والشرعي والقانوني وقطاعات الأعمال، هم: الدكتور وليد بن سليمان أبانمي رئيسًا (من قطاع الأعمال – سعودي)، توبي لانداو نائبًا للرئيس (خبير في التحكيم المؤسسي– بريطاني)، البروفيسور جورج عفاكي عضوًا (خبير في التحكيم المؤسسي– فرنسي)، آبي سموتني عضوًا (خبيرة في التحكيم المؤسسي– أمريكية)، الدكتور محمد عبدالرؤوف محمد عضوًا (خبير في التحكيم المؤسسي– مصري)، الدكتور سعود بن عبدالله العماري عضوًا (خبير في التحكيم المؤسسي– سعودي)، سليمان بن عبدالعزيز الماجد عضوًا (من قطاع الأعمال – سعودي)، الدكتور عبدالله بن محمد العجلان عضوًا (خبير شرعي - سعودي)، عبدالله بن هاشم الهاشم عضوًا (محامٍ، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي)، الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم عضوًا (محامٍ، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي).

ورفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أبانمي -باسمه وباسم أعضاء المجلس- الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الكريمة، سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة، وتحقيق التطلعات في المركز ورسالته السامية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة أن التشكيل الجديد سيمكّن المركز من تبوُّؤ مكانة متقدمة بين مراكز التحكيم المؤسسي في العالم، وسيواصل تطوير أعماله ليكون الخيار الإقليمي المفضل في بدائل تسوية المنازعات بحلول عام 2030م - بإذن الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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