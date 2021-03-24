مستشار تربوي يقترح: إنهاء الدراسة لـ"الابتدائي" قبل رمضان.. و"المتوسط والثانوي" أثناءه

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قال إنه سوف يخفف كثيراً على الأسر خلال الشهر الفضيل

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، إنهاء العام الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لهذا العام قبل بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق"، إن إنهاء العام الدراسي سوف يخفف الشيء الكثير على الأسر خلال الشهر الفضيل، دون أن يكون هناك إضرار أو خلل بأسابيع العام الدراسي، علاوة على أن الطلاب والطالبات قد يفقدون بعض المعلومات جراء إجازة عيد الفطر، مشيراً بأنه لم يتبق الشيء الكثير على إنهاء المناهج الدراسية.

وأضاف قائلاً: "بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية فمن الأفضل إجراء اختباراتهم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتستمر لمدة أسبوعين"، مشيراً إلى أن هذا التقديم يصب في مصلحة الجميع والعام الدراسي على نهايته.

وأبان أن النجاحات التي حققها التعليم عن بعد والاهتمام الكبير الذي أبداه الطلاب والطالبات بالتعاون مع الأسر وأولياء الأمور، يؤكد أن العام الدراسي حقق الأهداف المرجوة منه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.