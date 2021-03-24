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احميها من الختان..القومي للمرأة ينظم حملة لطرق الأبواب بدمياط

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احميها من الختان..القومي للمرأة ينظم حملة لطرق الأبواب بدمياط احميها من الختان..القومي للمرأة ينظم حملة لطرق الأبواب بدمياط

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، حملة بعنوان "احميها من الختان" في الفترة من 28وحتي 30 مارس وهي تستهدف طرق الأبواب في كل القرى بالمحافظة، وذلك بالشراكه مع الرائدات الريفيات والأجهزو المعنية.

وقالت السيدة مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، إن الحملة إلي نشر الرسائل الخاصة بالقضاء علي الختان وخلق وعى مجتمعي تجاه الثقافات الموروثة بربط الختان بالدين، وتوضيح أنها عادة جاهلية قديمة وغير مرتبطة بالدين.

هذا وتأتي الحملة ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء علي الختان في ، ورفع الوعي المجتمعي لدي الفئات المستهدفة وتوضيح مدى الضرر النفسي والجسمي الذي يلحق بالفتاه جراء الختان.

وتعمل الحملة على توضيح حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها من خلال العيش الأمن في مجتمع يعزز من انسانيتها ويحافظ علي كرامتها

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معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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