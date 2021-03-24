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وكالة شؤون المسجد الحرام تعقد اجتماعها لمناقشة استعدادات موسم شهر رمضان المبارك

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"المحيميد" استعرض تذليل جميع العقبات التي قد تواجه قاصدي بيت الله العتيق

وكالة شؤون المسجد الحرام تعقد اجتماعها لمناقشة استعدادات موسم شهر رمضان المبارك

اجتمع وكيل الرئيس لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد بأعضاء وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام لمناقشة استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ.

واستعرض "المحيميد" خلال الاجتماع مهام وواجبات الوكالة وتفعيل المبادرات والبرامج التي دشنها الرئيس العام في موسم شهر الخيرات، وكذلك تذليل كل العقبات التي قد تواجه قاصدي بيت الله العتيق، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام الرامية إلى تطوير منظومة العمل بالمسجد الحرام خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وشدد "المحيميد" على أهمية استشعار عظم الأعمال التي يقوم بها منسوبو الرئاسة العامة في الحرمين الشريفين بأن خصهم الله بخدمة بيته العتيق وقاصديه، والحرص على تأدية الأعمال الموكلة لهم بكل إخلاص وتفانٍ وفق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.

وكالة شؤون المسجد الحرام تعقد اجتماعها لمناقشة استعدادات موسم شهر رمضان المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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