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"ابن لبدة" يدشّن فعاليات أسبوع البيئة 2021 في الداير

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يستهدف التوعية بمخاطر التلوث البيئي

دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة فعاليات أسبوع البيئة 2021 بالمحافظة في حديقة البن، وذلك عبر حملة تشجير لزيادة المساحات الخضراء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بحضور مدير مكتب الزراعة بالدائر سلمان المالكي، ورئيس بلدية الدائر.

وأكد المحافظ أهمية البرامج التوعوية للعناية بالبيئة، وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة. مشيرًا إلى أنه في محافظة الداير تتكامل الأدوار، وتُفعّل الجهات الحكومية والخاصة أسبوع البيئة من خلال البرامج التوعوية تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وشدد "ابن لبدة" على مضاعفة الجهود لحماية البيئة، والتقليل من مصادر تلوثها. مفيدًا بأن البيئة في محافظة الداير تحظى بخصوصية؛ كونها تشتهر بزراعة البن، وأيضًا هي أرض خصبة للعديد من الزراعات. مشيدًا بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية المعنية كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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