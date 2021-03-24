أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نحن وهن وهم" للفنون تنظم ورشة عمل لـ"القطّ العسيري"

Print
بحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه

نظمت مجموعة "نحن وهن وهم" للفنون ورشة عمل في فن القط العسيري ومفرداته ومزج الألوان من مصادرها الطبيعية والدقة بإخراجها بالصور الجمالية.

وقدمت هذه الورشة ابنة الأديب علي مغاوي "آلاء علي مغاوي"، وبحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه.

وثمنت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة الخطوة الجميلة للمؤسسة والمتمثلة في دعم الفن والفنانين بكافة الوسائل، ودور آلاء مغاوي ابنة الفنانة القديرة فاطمة الألمعي التي قدمت لهذا الوطن بفنها وإبداعاتها الفرصة لتسجيل هذا الفن في قائمة التراث باليونسكو وإتاحة الفرص للراغبين بتعلم الفنون بصورة مبسطة، وورش عمل مع متخصصين كل في مجاله.

كما أفادت عاتكة بنت محمد الغصن المدير التنفيذي للمؤسسة نحن فخورون بحرص طاقات هذا الوطن على تعلم الفنون التي تصل بهاماتنا إلى العالمية بإذن الله تعالى تحقيقا للرؤية الوطنية 2030.

وأبدت آلاء بنت مغاوي سعادتها بإقامة هذه الورشة والتنظيم والاهتمام اللاتي لقيته من المؤسسة لدعم هذا الفن العريق.

وتقيم المؤسسة ورش عمل ودورات تدريبية في جميع أشكال الفنون وتعمل على الإعداد لمعرض الفنانين يتم فيه عرض أعمالهم وتنظيم ورش عمل لهم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى ويتم الإعلان عن فعالياتهم وأنشطتهم في حسابهم في انستجرام.

ويعتبر فن القط العسيري المسجل بقائمة التراث العالمي لليونسكو لملامح ألوانه المدهشة، ومفرداته الفنية الموحية في رواق بيئة متنوعة، وملهمة أيضاً، انطلاقاً من فكرة طالما راودت المهتمين به المقدرين لهذه الثقافة الفنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية