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14 ولاية أمريكية تقاضي إدارة "بايدن" لوقفها إيجارات للنفط والغاز

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14 ولاية أمريكية تقاضي إدارة "بايدن" لوقفها إيجارات للنفط والغاز 14 ولاية أمريكية تقاضي إدارة "بايدن" لوقفها إيجارات للنفط والغاز
القرار أثار انتقادات شديدة في صناعة الطاقة

14 ولاية أمريكية تقاضي إدارة

رفعت 14 ولاية أمريكية من بينها لويزيانا ووايومنغ، دعاوى اليوم (الأربعاء) ضد إدارة الرئيس جو بايدن؛ للطعن في توقفه مؤقتًا عن إيجارات جديدة للنفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية.

ووقع "بايدن"، وهو ديمقراطي، في يناير على أمر تنفيذي بتعليق إيجار جديد في انتظار تلك المراجعة، وخلال حملته الانتخابية، تعهد بإنهاء التأجير الفيدرالي الجديد كجزء من خطة شاملة للتصدي لتغير المناخ.

وأثار التوقف انتقادات شديدة من صناعة النفط والدول المنتجة التي تحصل على نصف الإيرادات المتأتية من حفر الأراضي الفيدرالية داخل حدودها، وفقًا لـ"رويترز".

ورفع ائتلاف من 13 ولاية دعوى قضائية واحدة في محكمة اتحادية في لويزيانا، بينما رفعت وايومنغ دعوى قضائية خاصة بها في محكمة اتحادية في تلك الولاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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