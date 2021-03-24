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تعطل الملاحة بقناة السويس يرتفع بأسعار النفط بنسبة 6 %

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تعطل الملاحة بقناة السويس يرتفع بأسعار النفط بنسبة 6 % تعطل الملاحة بقناة السويس يرتفع بأسعار النفط بنسبة 6 %
"برنت" بلغ 64.44 دولار للبرميل

تعطل الملاحة بقناة السويس يرتفع بأسعار النفط بنسبة 6 %

ارتفعت النفط العالمية بشكل قوي، خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)؛ بعد جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، وسط مخاوف من أن يتسبب الحادث في تعطل جزء كبير من تدفقات الخام إلى الدول.

وزادت أسعار الخام بعدما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والمواد المكررة، مما يشير إلى أن مصافي التكرير الأمريكية تتعافى في الغالب من الموجة الباردة التي ضربت ولاية تكساس في فبراير الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغت مكاسب النفط خلال جلسة اليوم نسبة 6 في المائة، لتسجل عقود خام "برنت" تسليم شهر مايو 64.44 دولار للبرميل، وتبلغ عقود خام "نايمكس" الأمريكي للشهر نفسه 61.24 دولار للبرميل.

وجنحت سفينة حاويات عملاقة في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى توقف المرور في القناة، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية