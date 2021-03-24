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الأخضر تحت 23 عامًا يواصل تدريباته ..  ضمن برنامج الإعداد الثالث للمونديال

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الأخضر تحت 23 عامًا يواصل تدريباته ..  ضمن برنامج الإعداد الثالث للمونديال الأخضر تحت 23 عامًا يواصل تدريباته ..  ضمن برنامج الإعداد الثالث للمونديال

الأخضر تحت 23 عامًا يواصل تدريباته ..  ضمن برنامج الإعداد الثالث للمونديال

يواصل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي هدفت تكتيكيًا إلى البناء ضد الفرق الدفاعية، من خلال تمرين على التمرير، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

وتستمر تدريبات المنتخب السعودي غدًا الخميس بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحضيرًا لمواجهة منتخب ليبيريا الأول وديًا يوم السبت المقبل.

يُذكر أن الأخضر أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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