برعاية أمير الرياض.. جامعة الإمام تنظم ملتقى "أسبوع المهنة" الاثنين القادم

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يتيح فرصًا للشركات لتقديم عروضها للخريجين بما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظّم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ملتقى أسبوع المهنة بالتعاون مع غرفة الرياض، الذي يهدف إلى زيادة نسبة التوظيف بين خريجي وخريجات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات الباحثين عن عمل في المستقبل، كما يتيح الملتقى فرصاً للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها وتوعية الخريجين بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وتفصيلًا: يعقد ملتقى أسبوع المهنة في رحاب الجامعة يوم الاثنين القادم الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٢هـ ولمدة أربعة أيام بمبنى المؤتمرات.

وبهذه المناسبة ثمّن رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية أمير الرياض للملتقى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يتيح فرصة لقاء الخريجين بممثلي ومسؤولي التوظيف في الشركات، كما يوفر عقد دورات تدريبية للإرشاد المهني لمساعدة الطلبة على كيفية إعداد السير الذاتية كهوية تعريفية للحصول على الوظيفة. بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وتوضيح الطرق الصحيحة في مهمة البحث عن وظيفة في سوق العمل السعودي، كما يكسبهم المهارات المهمة التي تهيئهم للمقابلات الوظيفية.

وحث الدكتور "العامري" الطلاب والطالبات الخريجين على الاستفادة من المعرض والفعاليات المصاحبة، مختتمًا كلمته بالشكر لجميع الجهات المشاركة في المعرض، كما قدم شكره للرعاة المشاركين في إنجاح هذا الملتقى، وعلى رأسهم غرفة الرياض على مشاركتهم الفاعلة وتعاونهم في إعداد دورات ملتقى أسبوع المهنة والتواصل مع الشركات الموظفة للطلبة، وكذلك الشكر موصول للراعي الماسي بنك الإنماء، وكذلك الراعي الذهبي بنك الرياض على رعايتهما للملتقى.

