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بالصور .. أمانة الطائف" تداهم مواقع غير نظامية تجهز رقائق المعجنات الرمضانية

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"الزهراني": تم إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك

بالصور .. أمانة الطائف

داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات "الإدارة العامة للأسواق"، مواقع غير نظامية تقوم بإعداد وتجهيز رقائق المعجنات الرمضانية في بيئة تفتقد لأبسط الشروط الصحية.

وتفصيلاً، كشفت فرق الأمانة عن وجود العمالة الوافدة التي تقوم بإعداد تلك المعجنات بداخل تلك المواقع والتي يتخذونها سكناً لهم، وتم العثور على أدوات متسخة تستخدم في الإعداد.

وأوضح الوكيل للخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف المهندس فيصل الزهراني لـ "سبق" أنه قد تمت مصادرة الرقائق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من تلك المواقع ، والمخالفة للاشتراطات البلدية ، كذلك تم إغلاق المحلات المخالفة ، في حين يتم تطبيق التعليمات بحقهم.

وبين "الزهراني" أن الفرق البلدية الميدانية تُتابع مبكراً مثل هذه المخالفات قبيل بدء شهر رمضان المبارك وذلك ضمن الخُطط الاستعدادية ، في الوقت الذي أكد فيه أن الجهود مستمرة لرصد المخالفات والتي سيتم تطبيق العقوبات بحقها.

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

بالصور .. أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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