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﻿"أرصاد الشمالية" ينظم معرضاً توعوياً للتعريف برصد العناصر الجوية

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قدم المعلومات المختصة بالطقس والمناخ

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نظم المركز الوطني للأرصاد بمنطقة الحدود الشمالية، معرضاً توعوياً في "عرعر مول"، احتوى على أجهزة تستخدم في رصد العناصر الجوية.

وقدم القائمون على المعرض للحضور المعلومات المختصة بالطقس والمناخ، والتعريف بآلية عمل الراصد الجوي، وشرح طريقة العمل على الأجهزة الإرصادية.

وأشرف على المعرض رئيس الأرصاد الجوية بعرعر عبدالله بن فيصل الشمري، والراصد الجوي عبدالعزيز بن سعد الحربي.

وجاء المعرض بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد والذي يوافق تاريخ ٢٣ مارس من كل عام.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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