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حزب إسلامي قد يحسم تشكيل الإسرائيلية المقبلة

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حزب إسلامي قد يحسم تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة حزب إسلامي قد يحسم تشكيل الإسرائيلية المقبلة
يتبنى نهجاً قريباً من "نتنياهو".. ويدعو للاندماج في المجتمع اليهودي

حزب إسلامي قد يحسم تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

في تحول دراماتيكي أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، حصول القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، المنشقة عن القائمة المشتركة للأحزاب والأطر العربية في إسرائيل بقيادة منصور عباس على خمسة مقاعد.

وذكر "عباس" لوسائل إعلام إسرائيلية أن حزبه ليس ملتزمًا بأي كتلة وأي مرشح، وفقاً لـ"فرانس 24",

و"الحركة الإسلامية الجنوبية" حركة سياسية دينية كانت جزءًا من الحركة الإسلامية العامة في إسرائيل التي تأسست عام 1971، لكنها انشقت عن الحركة التي يتزعمها رائد صلاح بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وتمحور الخلاف حول المشاركة في انتخابات الكنيست التي تقاطعها الحركة الإسلامية الشمالية بقيادة صلاح، ورغم احتفاظها بعقيدة محافظة واعتبارها أن الإسلام هو الحل، تدعو الحركة الجنوبية إلى الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.

وكانت القائمة المشتركة التي أظهرت استطلاعات الرأي حصولها على ما بين ثمانية وتسعة مقاعد، أعلنت الشهر الماضي خوضها انتخابات الكنيست الإسرائيلي دون الحركة الإسلامية الجنوبية بعد انشقاق الأخيرة.

وترفض القائمة المشتركة التعامل مع بنيامين نتنياهو، في حين بات "عباس" يتبنى نهجًا جديدًا قريبًا من رئيس الوزراء، وقد امتنع عن التصويت لحلّ البرلمان في ديسمبر الماضي، في خطوة فُسّرت على أنّها إشارة دعم لـ"نتنياهو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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