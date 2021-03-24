أمير الباحة يجتمع مع مشايخ القبائل بحضور مدير عام لجان النظر بطلبات التملك

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لتقديم الإيضاحات حول إجراءات عقارات الدولة

عقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، عبر الاتصال المرئي، اجتماعاً يضم جميع شيوخ القبائل بالمنطقة، ومدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام" عبدالرحمن النفيعي، وذلك حرصاً منه على تقديم الإيضاحات الشفافة لإجراءات عقارات الدولة، والإجابة على استفساراتهم وإطلاعهم على آلية التقدم عبر منصة (إحكام)؛ كون مشايخ القبائل الأقرب لمجتمعهم، ولثقته في حرصهم على نقل المعلومة الصحيحة لعموم المجتمع.

‏‪‬وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود في بداية اللقاء: "يسرني في مستهل كلمتي أن أرفع الشكر وبالغ الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما بذلاه وقدماه لهذا الوطن المعطاء وحرص القيادة الرشيدة على تطبيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع مصلحة المواطن في جميع مناطق المملكة".

وأضاف: "اخواني مشايخ القبائل.. تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة بتوعية الأهالي والمجتمع عموماً بأهمية التمشي بجميع الاجراءات المقررة لإثبات التملك، وحرصتُ هذا اليوم أن تقدموا كل أسئلتكم واستفساراتكم، مع عدم إنهاء هذا الاجتماع حتى يتم الرد على جميع استفساراتكم حول آلية إصدار وثائق التملك، والتى تسعى من خلالها الهيئة إلى ضمان الحقوق الخاصة، وحماية الحق العام في التملك، وفق منهجية واضحة تتطلب منا جميعاً التعاون والتمشي بموجبها، كما نؤكد للجميع أنه تم تخصيص إدارة للمشايخ تهتم بشؤونكم وتقديم ما تحتاجونه من خدمات، وقد وجهتها بمتابعة كافة احتياجاتكم".

تلا ذلك تقديم عرض مرئي من هيئة عقارات الدولة، اشتمل على آلية التقدم بطلبات التملك وإصدار الوثائق والإجراءات المتبعة خلال عملية التقديم.

بعد ذلك، تم بدء الاجتماع حيث قدم جميع المشايخ الأسئلة والاستفسارات على مدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام" عبدالرحمن النفيعي، ليجيب على جميع الأسئلة بكل شفافية ووضوح.

وفي ختام اللقاء، حرص جميع المشايخ على التقدم بالشكر الجزيل لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لحرصه على تنفيذ اللقاء، وحضوره اللقاء عبر الاتصال المرئي، الأمر الذي يدل على اهتمامه بما يتم داخل المنطقة من إجراءات، وحرصه على إيصال المعلومة الصحيحة لجميع أفراد المجتمع بكل صدق وموضوعية.