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كورونا في الأردن.. 9130 إصابة و104 وفيات جديدة

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كورونا في الأردن.. 9130 إصابة و104 وفيات جديدة كورونا في الأردن.. 9130 إصابة و104 وفيات جديدة
تسجيل 8300 حالة شفاء إضافية

كورونا في الأردن.. 9130 إصابة و104 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 9130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 562857 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 456188 حالة شفاء بعد تسجيل 8300 حالة إضافية، كما سجلت 104 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6181 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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