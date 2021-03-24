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القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

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القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
في برقيات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

‬بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن جانب آخر، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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