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وقف سفر الترانزيت للفلسطينيين عبر الأردن أيام الخميس

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وقف سفر الترانزيت للفلسطينيين عبر الأردن أيام الخميس وقف سفر الترانزيت للفلسطينيين عبر الأردن أيام الخميس

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية أنه تم إلغاء السفر ترانزيت من الجسر إلى المطار، يوم الخميس من كل أسبوع.

وذكرت الخارجية في بيان لها أن هذا القرار جاء بسبب حدوث عدد من المخالفات، وعدم تمكن السلطات المتخصصة من إعادة المخالفين إلى الضفة الغربية في اليوم التالي.

ودعت المواطنين المسافرين ترانزيت التقيد التام بالإجراءات والبرتوكولات المعتمدة، خاصة التأكد من صحة وسلامة التقارير التي يحملونها عن نتيجة فحص الكورونا ، وفق موقع صفا الفلسطيني . 

وأكدت يجب أن تكون صحيحة تماما ومطابقة لنتيجة الفحص، ويمنع سفر كل من لا يحمل نتيجة فحص (PCR) سلبية معتمدة من مراكز وزارة الصحة الفلسطينية وإحدى مديرياتها.

ولفتت إلى أنه يمنع سفر كل من أصيب بالفيروس حتى لو مضى على فترة إصابته المدة القانونية للحجر ما لم يجري فحصا وتخرج نتيجته سلبية.

جي بي سي نيوز

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