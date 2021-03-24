أسواق عبدالله العثيم تواصل مهرجان "في شهر الخير عروضنا غير" في أسبوعه الثاني

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تخفيضات كبرى على مئات الأصناف والسلع

‬تواصل شركة أسواق عبدالله العثيم، مهرجان الشهر الكريم "في شهر الخير عروضنا غير" في أسبوعه الثاني، متضمناً المئات من العروض والخصومات الكبرى على العديد من الأصناف الاستهلاكية والمواد الغذائية وأصناف اللحوم والطازج والأدوات الكهربائية والمنزلية، ويتزامن المهرجان مع قرب موسم شهر رمضان المبارك، ويأتي تلبية لرغبة عملاء الشركة بالاستفادة من العروض الحقيقية والقوية على احتياجات الأسرة اليومية خلال الشهر الفضيل، والذي تراعي فيه الشركة الحاجات الأساسية للمستهلك.

وتهدف من خلال ذلك إلى التخفيف عن كاهله بعروض تنافسية وأسعار في المتناول، ويسري المهرجان لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة تتجدد كل يوم أربعاء من كل أسبوع وتمتد حتى شهر رمضان المبارك، وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية في كل فروعها.

وتوفر الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في السوق السعودي عروضها المميزة وتخفيضاتها الكبرى عبر 255 فرعاً في كل مدن ومحافظات المملكة، وتستقبل عملاءها يومياً على مدار الساعة، وجهزت لذلك طواقم متكاملة من الشباب السعودي الطموح لتقديم أرقى الخدمات للعملاء والمتسوقين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم، عزم الشركة مواصلة استراتيجيتها القائمة على خدمة المستهلكين من خلال توفير أقل الأسعار، وأقوى العروض التي تناسب حاجات الاسرة الموسمية والذي دأبت عليه أسواق عبدالله العثيم منذ تأسيسها قبل 60 عاماً كأبرز الشركات الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بقطاع التجزئة، وبأعلى معايير الجودة وبأسعار منافسة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن خططها التوسعية وزيادة قاعدة فروعها على مستوى المملكة وتطوير فروعها القائمة وفق رؤية متكاملة واهتمام يتجدد بتقديم خدمات متميزة وشاملة لكل العملاء.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.