وزير الداخلية يبحث مع نظيره بجمهورية القمر تعزيز مسارات التعاون

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استعرضا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في الوزارة اليوم، وزير الداخلية واللامركزية المكلف بجمهورية القمر المتحدة محمد داود.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.