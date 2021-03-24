"تطوير مكة" تطلق مبادرة تجميل وتحسين متنزه العين بالليث

★ ★ ★ ★ ★

تزامنًا مع أسبوع البيئة

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، مبادرة تجميل وتحسين متنزه العين الحارة بمحافظة الليث.

جاء ذلك بالتزامن مع أسبوع البيئة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، وتأتي ضمن المبادرات التي تعمل على تنفيذها الهيئة في محافظات المنطقة.

وتعتبر العين الحارة وجهةً سياحية يقصدها العديد من السائحين من داخل المملكة وخارجها، وهي عبارة عن ينابيع مياه تحتوي على موادّ كبريتية حارة وتتجاوز درجة حرارتها 85 درجة مئوية.

كما تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة، وبمشاركة الفرق التطوعية والكشافة بمحافظة الليث؛ حيث تشتمل المبادرة على تنظيف متنزه العين الحارة وزراعة شتلات بيئية بمنتزه غميقة البري بالليث.

ويقع "متنزه العين الحارة" على بعد 48 كلم شرق محافظة الليث، ويضم بين جنباته عينًا معدنية حارة يقصدها الزوار من جميع أنحاء المملكة للسياحة، وتجري بها المياه، ويكسوها الغطاء النباتي الكثيف الذي يمتد في انحدار باتجاه الجبل الساحلي.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للهيئة ،م. جلال بن عبد الجليل كعكي، أن هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تفعيلًا لدورها التنموي والإشرافي في رفع كفاءات الخدمات في محافظات المنطقة.

وأضاف "كعكي": يأتي تنفيذ مثل هذه المبادرات لتفعيل دور أبناء المحافظات في إشراكهم بتحسين وتجميل محافظاتهم، لتكون وجهات سياحية جاذبة للسياح ومكتملة الخدمات.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي، الذي حرص على مشاركة الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها، باعتبارها ذراعًا استراتيجيًّا في تنفيذ تلك المبادرات.