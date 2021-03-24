نائب الشورى يلتقي وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة

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استعرض اللقاء آلية العمل المشترك بين المجلس والوزارة

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في مكتبه، اليوم، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الدبلوماسية البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني رامي العتيبي.

استعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، لاسيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي تعد أحد الأدوات المهمة لمجلس الشورى على الصعيد الخارجي، وبحث سبل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بمفهومها الشامل، إلى جانب الدبلوماسية العامة التي تعمل عليها الوزارة، وزيادة التعاون والتواصل.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها الفعّال إلى جانب الدبلوماسية العامة، وأهمية زيادة التواصل البرلماني مع مختلف البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وضمان استمرارية التواصل والتعاون بين المجلس والوزارة في هذا الصدد لإبراز الصورة الحقيقية عن المملكة في شتى المجالات.

من جانبه أشاد "أبو النصر" بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى على مستوى الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركات في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بجانب الزيارات الخارجية للبرلمانات في مختلف دول العالم، والتأثير الإيجابي للعمل الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس.

واستعرض اللقاء آلية العمل بين المجلس في شأن الدبلوماسية البرلمانية والوزارة ممثلة في الوكالة، وأبرز مهام إدارة الدبلوماسية البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني بالوزارة.