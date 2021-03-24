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اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة المجرية المشتركة

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اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية المجرية المشتركة اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة المجرية المشتركة
ناقشت الموضوعات المطروحة بين الجانبين في عدة مجالات

اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية المجرية المشتركة

اختتمت اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الثالثة للجنة المجرية المشتركة التي تستضيف أعمالها العاصمة المجرية بودابست.

ورأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي فيما رأسه من الجانب المجري وزير الدولة للمخابرات المدنية تاماس فارغا، وتم التوقيع على محضر اجتماع الدورة للجنة المشتركة، وسيتم تمرير المحضر لاستكمال التواقيع المطلوبة عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.

وقد ناقشت أجندة أعمال الدورة الموضوعات المطروحة بين الجانبين في عدة مجالات منها (الطاقة الشباب، والرياضة، والتعليم و التعليم العالي، والملكية الفكرية والابتكار، والصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والمالية، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، والسياحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وتجسد أعمال الدورة متانة علاقات الصداقة مع جمهورية المجر، وهو النهج الذي تقوم به المملكة العربية السعودية المبني على حرص القيادة الرشيدة في تنمية علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة باحترام متبادل وبما يعود بالمنافع المشتركة.

وفي الختام، عبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عن تطلعه وزملائه ممثلي الجهات ذات العلاقة في الجانب السعودي لعقد الدورة الرابعة للجنة في الرياض والترحيب بالجانب المجري حضورياً في المملكة بعد زوال جائحة كوفيد-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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