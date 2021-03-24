افتراضيًّا.. هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد أعمال دورتها الـ17

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خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية السابعة عشرة في مقرها بجدة، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري افتراضيًّا.

وسيشهد حضور أعمال الدورة ، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور سعيد الغفلي، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات، بجانب استعراض أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للأقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبقية أنحاء العالم.

وستَعقد الهيئةُ الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، الإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن خطة عمل الهيئة في هذه المجالات المختلفة، فيما ستناقش حقوق إحدى أضعف شرائح المجتمع: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.