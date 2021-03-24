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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9464 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9464 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9464 نقطة
بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 285 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 25.55 نقطة ليقفل عند مستوى 9464.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأنماء طوكيو م، وساب للتكافل، وبي سي آي، ووفرة، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، والرياض، ومفيك ريت، والكيميائية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و4.38%.

وكانت أسهم شركات ميفك ريت، ودار الأركان، والإنماء، وملاذ للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، والجوف، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 223.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24280.86 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 355 ألف سهم تقاسمتها 841 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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