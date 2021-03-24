أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين

Print
أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين
"بلينكن" أشار إلى أن العلاقات معقدة ولن تتطابق دائماً

أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "بلينكن" في ختام الاجتماع بوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائماً مع علاقاتنا، ولن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وشارك "بلينكن" في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد نحو عام من اللقاءات عبر تقنية الفيديو؛ بسبب انتشار جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية