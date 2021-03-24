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الهجن تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021

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الهجن السعودية تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021 الهجن تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021
"طويق" يحصد الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح"

الهجن السعودية تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021

واصلت الهجن تألقها، حيث حققت اليوم إنجازاً آخر في مهرجان سمو أمير قطر السنوي 2021، بعد نيل "طويق" لمالكه موسى الموسى الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح" بزمن 09:07:59 دقائق.

وكانت الهجن السعودية قد حققت، أمس، نتائج مميزة تتمثل في صدارة أشواط الرموز لسن اللقايا قعدان في المهرجان بنيل "متعب" الخنجر الفضي في الشوط الأول "قعدان لقايا مفتوح".

وقد حقق "ثمين" الخنجر الفضي لشوط القعدان عمانيات، بينما خطف "الذيب" الخنجر الثالث لشوط القعدان إنتاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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