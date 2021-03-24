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"بلينكن": نريد محاسبة على تصرفاتها العدائية

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"بلينكن": نريد محاسبة روسيا على تصرفاتها العدائية "بلينكن": نريد محاسبة على تصرفاتها العدائية
أكد أن مغادرة أفغانستان مرهونة بالتنسيق مع الحلفاء

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، ضرورة إقامة علاقات مستقرة مع ، مشيراً: "نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة".

وقال إن بلاده لن تغادر أفغانستان، إلا بالتشاور والتنسيق من حلفائها، وبقرار مشترك.

وأضاف "بلينكن": "يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضاً خصبة للإرهابيين".


وأردف وفق "رويترز" أنه من الضروري على كل الأطراف تسريع الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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