إيطاليا تُرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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أكدت دعمها للمبعوث الخاص مارتن غريفيث

أعربت الحكومة الإيطالية عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إن المبادرة السعودية إشارة مهمة تعطي زخماً جديداً للمفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقاً لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم.

وأكدت دعم إيطاليا الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مناشدة جميع الأطراف للتوصل قريباً إلى حل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن.إيطاليا مبادرة المملكة العربية السعودية