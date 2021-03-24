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إيطاليا تُرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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إيطاليا تُرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية إيطاليا تُرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
أكدت دعمها للمبعوث الخاص مارتن غريفيث

إيطاليا تُرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

أعربت الإيطالية عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إن المبادرة السعودية إشارة مهمة تعطي زخماً جديداً للمفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقاً لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم.

وأكدت دعم إيطاليا الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مناشدة جميع الأطراف للتوصل قريباً إلى حل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن.إيطاليا مبادرة المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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