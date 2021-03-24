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100 من منسوبي "تعليم محايل" يتلقون لقاح كورونا

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بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام

100 من منسوبي

ينفذ "تعليم محايل عسير" حملة تطعيم منسوبي الإدارة، بالتعاون مع مستشفى محايل العام، حيث تم إعطاء لقاح إلى مائة مستفيد.

جاء ذلك بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام بمحافظة محايل ومتابعة وإشراف مدير تعليم محايل عسير.

وقال مدير تعليم محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، لـ"سبق": تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين القطاعات الحكومية في المنطقة.

وأضاف: كان التنسيق بين تعليم محايل والشؤون الصحية بعسير ممثلة في القطاع الصحي بمحايل في أعلى المستويات بما يشمل التكامل الكبير في تجهيز بيت الطالب ليكون مركزاً لعيادات "تطمن" في بداية الجائحة، ثم تجهيزه ليكون مقراً للقاحات كورونا في محايل.

100 من منسوبي

100 من منسوبي

تعليم محايل عسير مستشفى محايل العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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