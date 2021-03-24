"المنافسة" تمثّل المملكة في منتدى المنافسة الثاني في المنطقة العربية

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لتبادل المعرفة والخبرات حول المنافسة بين أصحاب المصلحة العرب

شاركت الهيئة العامة للمنافسة في منتدى المنافسة الثاني في المنطقة العربية، الذي تقيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمم المتحدة؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول المنافسة بين أصحاب المصلحة العرب، وينعقد في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر مارس.

وافتتحت المنتدى وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، نيفين جامع، وأستهل النقاش بمواضيع متعددة عن آثار جائحة فيروس كورونا على اقتصاديات المنطقة وأسواقها، وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات الاقتصادية في العالم العربي.

وترأس محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم الجلسة الثالثة التي تناولت تطور المنافسة والتدابير التي اتخذتها الدول لحماية الاقتصاد والمنافسة من آثار جائحة فيروس كورونا.

وشارك مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة حمود العتيبي في الجلسة الثالثة، مستعرضاً قضايا المنافسة التي باشرتها الهيئة العامة للمنافسة في ظل جائحة فيروس كورونا.الهيئة العامة للمنافسة