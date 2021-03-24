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أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

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دعا المسافرين وسالكي الطرق إلى اتباع وسائل السلامة

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

حذرت الادارة العامة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المسافرين وسالكي الطرق في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت أن أجواء المنطقة تشهد، الآن، رياحًا محملة بالأتربة ومصحوبة بغبار كثيف يعيق الرؤية لمدى ٥٠ متراً تقريباً، والحالة تشمل جميع طرق منطقة بتبوك.


وقد حذر أمن الطرق المسافرين وسالكي الطرق لتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الظروف الجوية.

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

الادارة العامة لأمن الطرق تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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