أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

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دعا المسافرين وسالكي الطرق إلى اتباع وسائل السلامة

حذرت الادارة العامة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المسافرين وسالكي الطرق في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت أن أجواء المنطقة تشهد، الآن، رياحًا محملة بالأتربة ومصحوبة بغبار كثيف يعيق الرؤية لمدى ٥٠ متراً تقريباً، والحالة تشمل جميع طرق منطقة بتبوك.



وقد حذر أمن الطرق المسافرين وسالكي الطرق لتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الظروف الجوية.

الادارة العامة لأمن الطرق تبوك