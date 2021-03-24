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"أساسيات الإسعافات الأولية" في برنامج تدريبي بـ"تعليم رجال ألمع"

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"أساسيات الإسعافات الأولية" في برنامج تدريبي بـ"تعليم رجال ألمع" "أساسيات الإسعافات الأولية" في برنامج تدريبي بـ"تعليم رجال ألمع"

انطلق البرنامج التدريبي التوعوي الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية"، بالشراكة مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وبتنظيم ومتابعة قسم الشؤون الصحية المدرسية.

ويستفيد من كل القطاعات التعليمية بالمحافظة من شاغلي الوظائف التعليمية "بنين-بنات" 2415 مستفيدًا وتقدّم عن بُعد، على مدار أسبوع كامل من 9 إلى 24 شعبان الجاري، ويقدمها المدربان عبدالله الفلقي، وهدى العسيري، من إدارة التدريب بفرع الهيئة.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع التعليمي والتعريف بالمهارات الأساسية للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الإسعافي للتعامل مع الحالات الطارئة التي تواجه المجتمع التعليمي والمدرسي بشكل خاص، وفي الحياة اليومية بشكل عام.

وأشار مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري إلى أنّ إدارة التعليم قد استضافت في وقتٍ سابق من هذا العام برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية "كن مسعفًا" على مسرح الإدارة، وشارك فيه عدد من منسوبي التعليم، مما أسهم في العمل على أن يشمل ذلك كافة شاغلي الوظائف التعليمية لدعم نشر الوعي الصحي، والتدريب على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة في الموقف التعليمي، والحفاظ على سلامة الأرواح، مقدماً شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، وللمدربين القائمين على هذا البرنامج النوعي.إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع أساسيات الإسعافات الأولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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