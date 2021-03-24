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إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية

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إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية
أتلفت 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر و26 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 113 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية وعلى الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي، والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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