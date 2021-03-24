المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

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أدانت هجمات الحوثيين ضد المدنيين في السعودية

أكدت المجر ترحيبها بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتجارة في المجر، إنها تدعم جميع الجهود لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة تسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية.

وأوضحت أنها ترحب بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي طال أمدها.

وأدانت المجر، بشدة، الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.