أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

Print
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب "مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب
بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظمًا تعزز كفاءة رأس المال البشري

بدأ المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لـلمعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج.

وتأتي هذه المراجعة الخارجية ضمن عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد؛ بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظمًا تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان تحقيق الفاعلية والاستدامة لأنشطة المعهد.

وتشمل المراجعة الخارجية التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي؛ التي يتم فحصها من قبل فريق من المختصين المستقلين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع التدريب، كما يتم عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية، وإجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين والخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية، إلى جانب التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيق ذلك في قطاع التدريب من خلال المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب وتطويره المستمر باعتماده مؤسسياً وبرامجياً وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم متطلبات الاقتصاد الوطني.

وفي سبيل ذلك؛ تمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية